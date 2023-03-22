Sabiha Gökçen’e teknolojik marka ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Tech Brands Turkey'de "Havalimanı'nda En Teknolojik Marka" ödülüne layık görüldü. Sunduğu hizmet ve teknoloji altyapısını yolcu memnuniyeti için sürekli geliştiren ISG, havalimanı kategorisinde tüketiciler tarafından lider marka seçildi. NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen ve Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran ödül programı Tech Brands Turkey, beyaz eşyadan sigortaya, hava yolundan akaryakıta kadar 41 farklı sektörde, açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda sıralamaya giren markaları ödüllendiriyor.



Araştırmada yer alan halk jürisi, her kategori için düşündükleri markayı, herhangi bir hatırlatma veya yönlendirme olmadan spontane şekilde yanıtlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, havacılıktaki başarılarını yeni bir ödül ile taçlandırdıklarını belirterek, "Gayretlerimizin bizzat yolcular tarafından takdir edilmesi gurur verici. Yolcularımızın memnuniyetini artırmak, eksiksiz ve kesintisiz hizmet sunmak için tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi

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