Tarımsal alet ekipman parkıyla çiftçiye teşvik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'de çiftçinin ekimde ihtiyaç duyduğu ve depremde enkaz altında kalan alet, ekipman ve traktör için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kuruyor. 50 milyon TL değerindeki proje ile çiftçiler rahat bir nefes alacak. Ekipmanlar; tarımsal üretimde toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, bakım faaliyetleri ile hasat gibi önemli çalışmalarda kullanılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ekip biçme zamanı nasıl yapacağız diyen çiftçimizin yarasına merhem olacağız" dedi.

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