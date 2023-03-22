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Haberler Ekonomi Vatandaşımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu

Vatandaşımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu

22.3.2023

Vatandaşımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 214 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiğini duyurdu. Bakan Kurum, "Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu" notuyla prefabrik evlere yerleşen depremzedelerin görüntülerini paylaştı. Ekiplerle gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, "Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik evi daha teslim ettik" dedi. Kurum'un paylaştığı görüntülerde, evlere yerleşen depremzedeler memnuniyetlerini dile getirdi.
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