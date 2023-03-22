Vicdansız ev sahiplerine emlakçılar isyan etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla Bodrum'da kiralar fırladı. İlçede tek odalı evler bile en az 10 bin liradan kiraya veriliyor.



DÖRT KAT ARTTI

Depremzede aileler okula giden çocukları eğitiminden geri kalmasın diye kiralık ev ararken, bazı depremzedeler de memleketlerine dönemedikleri için ilçede kalma kararı verdi. İlçede kiraları da kısa sürede 3-4 katına çıktı. Bazı ev sahiplerinin daha yüksek fiyata kiraya vermek için mevcut kiracıları evden çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. İlçede 35- 40 metrekarelik stüdyo dairelerin bile en az 10 bin liraya kiraya verilmesi emlakçıları da isyan ettirdi. Emlakçılar, "Daha önce 2-3 bin liraya verdiğimiz evlerin fiyatları şu anda 10-12 bin bandına geldi. Deprem sonrası fahiş kira artışı yapan ev sahipleriyle çalışmayacağız" diye konuştu.



ADEM ÜLKER

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