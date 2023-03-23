Borsa günün ilk yarısında 54,17 puan yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 değer kazandı. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,17 puan değer kazanarak 4.960,80'e çıktı. Toplam işlem hacmi 20,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,96 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,74 ile spor oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DİĞER