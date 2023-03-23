Turkcell’den depremzedelere istihdam seferberliği

Turkcell, depremden etkilenen 11 ildeki afetzedelere ve bölge dışında olup birinci derece yakınları afetzede olanlara yönelik istihdam seferberliği başlatarak, ilk aşamada grup bünyesinde 1.100 kişiye iş imkanı sağlayacak. Başvurular Turkcell, kurumsal ve bireysel iş ortaklarının yanı sıra grup şirketlerinden yazılımcı yetiştiren Atmosware ile çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Global Bilgi için yapılacak. Bununla birlikte gençlere özel işe alım programı GNÇYTNK ve yazılımcı iş gücüne katkı sağlayan Geleceği Yazanlar programlarına da katılmak mümkün olacak. Adaylar, "kariyerim.turkcell.com.tr" üzerinden #TurkcellİstihdamSeferberliği başlığı altında yer alacak ilanlara başvuru yapabilecek. Tüm adaylar, başvuru aşamasından itibaren Turkcell Akademi tarafından kendileri için özel hazırlanacak ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerle de desteklenecek.

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