Alaşehir’e 1 megavatlık güneş enerji santrali

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içerisine 25 milyon lira yatırım bedeliyle kazandıracağı 1 megavatlık güneş enerji santralinde 2 bin 895 adet panelin montajına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen güneş enerji santrali yatırımları Alaşehir'de sürüyor. Manisa gibi güneşli gün sayısının fazla olduğu bir ilde yapılan yatırımlar sonrasında doğal çevre de korunuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ile çevre dostu tesisler kuruluyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "25 milyon lira yatırım bedeli ile Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizin olduğu alana güneş enerji santrali inşa ediyoruz. Hayırlısıyla tesisimizde panel montajlarına başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'mızın çevresini koruyacak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK

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