Deprem bölgesi için 500 milyonluk yatırım

Trendyol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye desteklerinin 1 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefleyen Trendyol, Adana Aktarma Merkezi'nin açılışını erkene çekti. 500 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen Trendyol Adana Aktarma Merkezi'nin, bölgedeki en büyük merkez olma özelliği taşıdığı kaydedildi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bölge ekonomisinin hızla toparlanması ve istihdam yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla yatırım planlarını erkene çektiklerini açıkladı.

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