  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Deprem bölgesi için 500 milyonluk yatırım

Deprem bölgesi için 500 milyonluk yatırım

24.3.2023

Deprem bölgesi için 500 milyonluk yatırım
Trendyol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye desteklerinin 1 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefleyen Trendyol, Adana Aktarma Merkezi'nin açılışını erkene çekti. 500 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen Trendyol Adana Aktarma Merkezi'nin, bölgedeki en büyük merkez olma özelliği taşıdığı kaydedildi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bölge ekonomisinin hızla toparlanması ve istihdam yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla yatırım planlarını erkene çektiklerini açıkladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA