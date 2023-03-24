Elektriğin yüzde 5’i güneş santrallerinden üretildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin halihazırda elektrikteki kurulu gücünün yüzde 54,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ve bu alandaki gelişmelerin elektrik üretimine yansıdığını belirterek, "Geçen yıl sonunda toplam üretimin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık gelen 15 teravatsaatlik elektrik üretimini güneşten sağlamış durumdayız" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin son 5 yılda dünyada ilave kurulu güç artışında önemli bir aşamaya geldiğini ve 7'inci sıraya yükseldiğini anımsattı.

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