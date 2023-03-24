Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası karar metninde, yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü belirtilerek, finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlendiği belirtildi.



AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

AVRUPA borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 444,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.200 puan oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

DİĞER