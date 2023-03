Tarım Kredi indirimleriyle iftar sofrası etsiz kalmayacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan boyunca vatandaşın et ihtiyacının karşılanması için artan et fiyatlarına yapılan spekülasyonlara neşteri vurdu. Et fiyatlarına yapılan hamleyle vatandaş Ramazanda sofrasına et koyabilecek. İstanbul özelinde fiyat sabitlemeye giden ESK, kasap esnafına 72 bin, sanayiye 100 bin ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilo karkas et vermişti.



RAMAZAN BOYUNCA

Türkiye genelinde ise Tarım Kredi Market zinciriyle imzalanan protokol kapsamında kıymanın kilosunun 140, kuşbaşının kilosunun ise 150 liradan satılacağını duyurmuştu. ESK, ayrıca kendi satış noktalarında da satışa sunduğu kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkarmış ve et fiyatlarını kıyma için 119 lira, kuşbaşı için 129 lira olarak belirlemişti. Ramazan ayı boyunca devam edecek bu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



DEVLET UNUTMADI

İndirimleri memnuniyetle karşılayan vatandaşlardan Muhammed Hasan Kalkan, "Et fiyatlarına yapılan bu sabitleme çok iyi oldu. Ramazan ayında soframıza et koyabiliyoruz. Tarım Kredi Marketleri zaten genel olarak uygun fiyatta satış yapıyor. Etteki bu indirimler de bizleri çok rahatlattı" dedi. Emekli Hüseyin Tamtürk, "Bunca yükün altında devlet büyüklüğünü gösterip milletini unutmadı. Et fiyatlarını geri çekmeyi ihmal etmedi. Allah devletimize milletimize ve hükümetimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. Tarım Kredi Marketlerine giderek Ramazan alışverişi yaptıklarını, eti de uygun fiyata aldıklarını anlatan memur Şenol Tulum ise, "Et fiyatlarının Ramazan boyunca sabitlenmesi çok iyi oldu. Herkes Ramazanda et yiyebilecek. Devletimiz her daim vatandaşının yanında" diye konuştu.



RANA BÜYÜKTAŞ

