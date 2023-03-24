TOGG’un satış noktası inşaatında sona gelindi

Ankara'da inşası devam eden Togg satış noktası ve deneyim merkezinin dış bölümüne önceki gün amblem takıldı. Togg'un amblemini gören bazı vatandaşlar içeride yerli ve milli araç olduğunu düşünerek içi boş binayı incelemeye çalıştı. İçinde iklimlendirme, dışında ise peyzaj çalışmaları devam eden noktanın kısa süre içerisinde hizmete açılacağı bildirildi. Eskişehir yolu üzerinde faaliyet gösterecek olan Togg satış noktasının aynı zamanda deneyim merkezi olarak da hizmet vereceği aktarıldı. Binanın içerisinde iklimlendirme, dışında ise peyzaj çalışmalarının devam ettiğini belirten Togg yetkilileri, kısa süre içerisinde açılışın yapılacağını müjdeledi. Öte yandan, Togg'un ön siparişine büyük ilgi gösterilirken, talebin 80 bine yaklaştığı belirtildi.

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