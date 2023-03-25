45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs’ta

Son 20 yılda, bir defada yapılan en büyük öğretmen ataması 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atamasının 8 Mayıs'ta yapılacağını belirterek, "Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacak" dedi. Bakan Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan arasında alınacağını belirtti.



50 TABAN PUAN ESAS ALINACAK

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti. Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı" bilgilerini verdi.



BURCU ŞEN

DİĞER