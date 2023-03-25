Bakan Murat Kurum: Tuzla’da 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı.

"9 GÜNDE 14 BİN 838 HAK SAHİBİNİ BELİRLEDİK"

Açıklamasında, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik." açıklamasına yer verdi.