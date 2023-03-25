Depremzede KOBİ’ye faizsiz destek kredisi

Depremde zarar gören yaklaşık 30 bin KOBİ'ye yönelik yeni destek verilecek. Bu kapsamda kredi programı ile 11 milyar liralık finansman sağlanacak. KOBİ'lere ilk 12 ayı ödemesiz, 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulundu. Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, "İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık" dedi.

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