Emekliye 2 bin lira bayram ikramiyesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkartıldığını açıkladı. AK Parti Grubu'nda konuşan Elitaş, ekonomiye ilişkin 16 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında bilgiler verdi. Elitaş, "2023 yılı başında en düşük maaşın 5 bin 500 olması konusunda kanun teklifimiz geçmişti. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük emekli maaşı alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı" dedi.



GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO

"60 bin civarında kamu kurum çalışanı, geçici işçi vatandaşlarımız var. 6 ay çalıştırılıyordu, 11 ay çalışma imkanı kazanmış olacak" diyen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadrolu olmaları için imtiyaz getiriyoruz. Kadrolarda boşalma olduğunda kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre halen çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle iş akdi kadrolu işçiye döndürülecek."



DUL VE YETİM AYLIKLARI DA 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELİYOR

Elitaş, 7 bin 500 TL altındaki emekli maaşlarının bu seviyeye çıkacağını, üstündeki maaşların ise aynı kalacağını söyledi. Dul, yetim aylığı alanların maaşının 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 liraya çıkacağını söyleyen Elitaş, "Paylaşım şekli kanunda düzenlenmiş. Anneye, çocuklara, erkek çocuklara, kadınsa bekar olması halinde nasıl faydalanabileceği yasada söz konusu. Mirasçılar 7 bin 500 lirayı paylaşacaklar. Emekli maaşı SSK'lı, Emekli Sandığı, işçiler için geçerli. Devlet memurlarının en düşük emeklisi 11 bin 849 lira alıyor. Bağkur'lu 9 bin gün prim ödemesine rağmen en düşük emekli maaşını koymazsak, Bağkurlular şu anda 1. dereceden emekli olan 2 bin lira civarında maaş alacaktı" dedi.



DEPREMDE ÇALIŞANA MADALYA TEKLİFİ

6 Şubat'taki depremler sonrası yardım için çalışanlara devlet madalyası verilmesinin gündemde olduğunu belirten Elitaş, "Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Ödülü verilmesi için çalışma yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" diye konuştu.



HAZAL ATEŞ