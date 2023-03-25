Gram altında tarihi rekor

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürerken; ons altın ve dolar/ TL'de yaşanan değer kazancının etkisiyle gram altın tarihi rekor seviyesini yeniledi. Gram altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Dün sabah saatlerinde ons altın fiyatında ve dolar/ TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın tarihi zirvesini 1238 liraya taşıdı. Ons altın fiyatı ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, gün içerisinde en düşük 1215 lirayı görürken; akşam saatlerine doğru tekrar 1238 liraya yükseldi. Ons altın, haftanın son işlem gününde 1994 dolara kadar yükselirken, dolar ise 19,27 TL'nin üzerini test etti.



'GÜVENLİ LİMAN' ETKİSİ

Ons altın, ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi sonrası 'güvenli liman' etkisiyle pazartesi günü 2009 dolara kadar yükselerek 1 yılın yüksek seviyesini görmüş; ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü açıklanan faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısındaki 'güvercin' açıklamalarıyla doların güç kaybetmesiyle beraber yükselmişti.

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