Tarım Kredi Marketleri 900 üründe fiyat sabitledi

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Ramazan ayında vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi. Buna göre pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker; ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak. Yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

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