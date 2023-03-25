Turizmde hızlı başlangıç

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk 2 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısını 3 milyon 876 bin 381 olarak açıkladı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan süreçte en çok ziyaretçi gönderen ülke 507 bin 513 kişi ile Rusya oldu. 2022 yılına kıyasla ilk iki aylık süreçte yabancı ziyaretçi oranı yüzde 37,31 artış gösterdi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 105,99 olarak tespit edildi. Ocak ve şubat aylarında Rusya'nın ardından en çok ziyaretçi gönderen ülke 318 bin 11 kişi ile Bulgaristan oldu. Listenin 3'üncü sırasında 288 bin 124 kişi ile Almanya yer aldı. Yalnızca şubat ayı değerlendirildiğinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yabancı ziyaretçi sayısındaki artış oranı yüzde 21,35 oldu. Geçen ay Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 870 bin 414 kişi olarak duyuruldu. Şubat ayından da en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya olarak dikkat çekti. Bu dönemde Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 227 bin 965 kişi olarak belirlendi.



MURATHAN YILDIRIM

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