30 bin lira maaşa işçi bulamıyoruz!

Türkiye'de en fazla zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden Aydın'da zeytin sezonu hareketliliği başladı. Üreticiler tarafından toplanan zeytinlerin yağhane yolculuğu devam ederken, çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinler son sistem teknoloji ile donatılan yağhanelerde sıkılarak zeytinyağı haline getiriliyor. Zeytin sezonu ile birlikte işleri yoğunlaşan yağhane sahipleri ise, çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyorlar.

MESAİ İLE GÜNDE 3 BİNE ÇIKIYOR

Koçarlı ilçesine bağlı Boydere köyünde yağhane sahibi olan Mehmet Cemal Şengün, yılın 12 ayı tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Aydın'da çalıştıracak insan bulamadıklarını söyledi. Şengün, "İnsanlar artık alın teri dökmeden, kolay yoldan para kazanmanın yollarını arıyor. Kahvehanede akşama kadar oturup, 'o kötü, bu kötü' diye eleştiriyor. İşsizlikten yakınıyorlar ancak çalışmak isteyene iş her zaman bulunur. Biz sezonda burada mesai yapıldığında günlük 3 bin liraya çalışacak işçi bulamıyoruz" dedi.

SADECE BİR ÇUVALI 500 LİRA

Şengün, "Bir çuval çürük dip zeytini 500 TL. Evli bir çift sezonda devamlı dip zeytin toplayıp gelerek sattılar. 160 bin TL'lik zeytin satmışlar. 3 ayda kazandıkları parayı 12 aya yaysak bile, aylığı 12 bin civarına tekabül ediyor. 3 ay çalış geri kalan zamanda yat. İstersen başka işte de çalış, parana para kat. Dağlarda zeytinler ağaçlarda kaldı. Dağdaki zeytinleri toplayıp gelseler, güzel para kazanırlar" diye konuştu.

"GÖNÜLLERİ OLSUN DİYE KAHVALTI HAZIRLIYORUM"

YAĞHANEDE sezonda işlerin güzel olduğunu ve insanların 3-4 ayda güzel paralar kazanabildiklerini kaydeden Şengün, "Burada normal şartlarda günlük bin TL, mesaiye kaldıklarında 2 buçuk 3 bin TL ustalara yevmiye veriyoruz. Hamalların yevmiyesi ise 800 TL. Mesaiye kaldıkları zaman bin TL. Hal böyleyken çalışacak adam bulamıyoruz. Dağdan zeytin getirecek şoför bulamıyorum. İşçileri 'canım, gülüm' diye diye getirip çalıştırıyorum. Sabah gönülleri olsun diye kahvaltısını hazırlıyorum. Patron muyum, anneleri miyim? bilemedim. Azıcık sesin yükselse 'sen bana ne bağırıyorsun' deyip işi bırakıp gidenler oluyor" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE