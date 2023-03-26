4 milyar liralık borç silindi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere depremzedenin 4,08 milyar TL'lik borcunun silindiğini açıklamıştı. Dönmez, "Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek" demişti.

BARIŞ ŞİMŞEK