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Haberler Ekonomi Deprem bölgesinde sayaç okuma işlemleri ertelendi

Deprem bölgesinde sayaç okuma işlemleri ertelendi

26.3.2023

Deprem bölgesinde sayaç okuma işlemleri ertelendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik abonelerinin sayaç okuma işlemlerini 31 Mayıs tarihine kadar durdurdu. Bu bölgelerdeki depremzedelere bu tarihe kadar hiçbir fatura çıkarılmayacak. Aynı şekilde bu illerdeki tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz sayaç okuma işlemleri de durduruldu.

ÖDEME KOŞULU YOK
Borçtan dolayı doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulmuş olan tüketicilere, talepte bulunulması halinde ödeme koşulu aranmaksızın yeniden doğal gaz verilecek.

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