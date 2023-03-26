Togg teslim edilecek araç sayısını 20 bine çıkardı

TÜRKİYE'NİN yerli elektrikli otomobili Togg'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için bir haftada 100 bin ön sipariş gelirken, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Bu artışla toplam üretimimiz henüz ilk yılında 28 bin adedi bulacak" dedi.

Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.

TARİHİ ÇEKİLİŞ 29 MART'TA

TOGG, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.