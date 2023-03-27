Borçlar siliniyor! Gecikme faizi ve cezalar ödenmeyecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS), 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelmişti. Buna göre; sigortalı bir işte çalışmayanların yani sosyal güvencesi olmayanların GSS tescilinin yapılması zorunlu. Öğrenimini tamamlayan çocuklar da okudukları okula ve yaş duruma göre GSS kapsamına alınıyor. İlköğretim mezunlarında 18 yaşını, lise ve denge okul mezunlarında 20 yaşını, yükseköğretim mezunlarında ise 25 yaşını aşmamak şartıyla mezuniyeti izleyen iki yıldan sonra GSS yükümlüsü oluyorlar.

3 BİN 336 LİRA GELİR ŞARTI

GSS uygulaması kapsamında kişilerin gelir durumuna da bakılıyor. GSS yükümlülerinden, hane içinde kişi başına geliri brüt asgari ücretin (bu yıl için 10 bin 8 lira) 3'te 1'inden (3 bin 336 liradan) az olanların primini devlet karşılıyor. Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 lirayı aşanların ise asgari ücretin yüzde 3'ü kadar prim ödemesi gerekiyor. Asgari ücrette ek bir artış olmazsa bu tutar da 2023 süresince aylık 300 lira olarak uygulanacak.

31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE

GSS uygulaması kapsamında olup da ödemelerini aksatanlar veya gelir testi yaptırmayanlar bir hayli fazla. Vergi ve prim borçlarının ödenmesinde önemli kolaylıklar sağlayan yapılandırma yasası, GSS borcu olanları da kapsıyor. Düzenlemeye göre 31 Aralık 2022 öncesine ilişkin GSS prim borçları 31 Ağustos'a kadar ödenirse, borçlara eklenen gecikme cezası ve zammı silinecek. GSS borçları için ekstra bir yapılandırma başvurusu da gerekmiyor. Borç anaparası, SGK ile anlaşmalı bankalara ödenirse tüm cezalar otomatik silinecek. Borçlar 31 Ağustos'a kadar ödenmezse gecikme cezası uygulanacak.

GELİR TESTİ NEDEN ÖNEMLİ?

GSS primlerini ödeme gücü olmayanlar, prim borcundan tümüyle kurtulmak için gelir testine girmesi gerekiyor. Gelir testinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yapılacak gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde başlangıçtan beri doğmuş prim borçları silinecek. Yani 4 kişilik bir ailede 13 bin 344 liranın altında gelir varsa borç çıkmayacak, GSS primini devlet karşılayacak. Aksi durumda her ay 300 lira prim ödemek gerekecek. Yapılandırmadan yararlanarak 2022 öncesi borcunu ödeyenlerin, yıl başından itibaren GSS primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.