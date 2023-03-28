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Haberler Ekonomi BDDK’dan 57 bankaya bölge için kolaylık çağrısı

BDDK’dan 57 bankaya bölge için kolaylık çağrısı

28.3.2023

BDDK’dan 57 bankaya bölge için kolaylık çağrısı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 57 bankaya gönderdiği mektupta, deprem bölgesindeki işletmeler ve vatandaşlar için kredi ertelemesi başta olmak üzere her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi. BDDK, müşterilerin talebi halinde kredi ödemelerinin faiz, kar payı talep etmeden asgari 6 ay süreyle ötelenmesi, mağduriyetlere izin verilmemesi uyarısında bulundu.

BDDK özel bankalarla ilgili gelen şikâyetler üzerine geçen hafta deprem sonrası alınan tedbirler talimatını güncellerken, "Deprem felaketinden etkilenen müşterilerin talebi halinde, kredi ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesi ve ötelemenin faiz, kâr payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmaması, mağduriyete mahal verilmemesi ve her türlü kolaylık sağlanması yönünde talimat gönderildi" değerlendirmesini yaptı.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

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