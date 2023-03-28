Emekliye, gaziye, doktora 149.3 milyarlık destek

EMEKLİLER, gaziler, doktorlar, yüksek yargı mensuplarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifinin yıllık toplam maliyeti 149.3 milyar lira olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık da toplam 120.8 milyar lira ödenecek. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren torba kanun teklifi görüşüldü.

HAZAL ATEŞ/ANKARA