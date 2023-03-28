  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Emekliye, gaziye, doktora 149.3 milyarlık destek

Emekliye, gaziye, doktora 149.3 milyarlık destek

28.3.2023

Emekliye, gaziye, doktora 149.3 milyarlık destek

EMEKLİLER, gaziler, doktorlar, yüksek yargı mensuplarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifinin yıllık toplam maliyeti 149.3 milyar lira olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık da toplam 120.8 milyar lira ödenecek. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren torba kanun teklifi görüşüldü.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA