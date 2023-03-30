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Haberler Ekonomi EPDK duyurdu: 6 ay daha uzatıldı

EPDK duyurdu: 6 ay daha uzatıldı

Son dakika haberi...Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu elektrikte indirim kararıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre, elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gidildi. Ayrıca arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

30.03.2023, 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023, 14:24

EPDK duyurdu: 6 ay daha uzatıldı

EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü ve arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF'un süresini 6 ay uzatarak Ekim ayına kadar uygulanacağını duyurdu.

EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.

Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada, "EPDK, 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam etmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

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