Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan’ın müjdesinde! Başkan Erdoğan Arife günü neyi açıklayacak?

"ÇALIŞMALAR HIZLA YÜRÜTÜLDÜ"

Dönüp bakıldığında aslında gazın keşfiyle sahaya çıkarılması arasında çok büyük bir zaman farkı olmadığını görüyoruz. Bu da gerçekten çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.

Bu bölgede çalışma yapmak aslında çok kolay değil teknik özellikleri diğer yerlere göre biraz daha farklı. Çok teknik özelliklerinin değil de daha çok ekonomimize olan etkileri üzerinde durmaya çalışacağım.

Bizim burada çıkarmış olduğumuz gaz Türkiye'nin toplam tüketimi içerisinde şimdilik henüz tam çok büyük bir paya sahip olmasa bile oldukça önemli bir katkısı olacak.