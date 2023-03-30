Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan’ın müjdesinde! Başkan Erdoğan Arife günü neyi açıklayacak?

"BİZİ EKSTRA HEYECANLANDIRIYOR"
Zaman içerisinde toplam ulaşmış olduğumuz yaklaşık 710 milyar metreküp büyüklüğünde olan gaz Türkiye'nin uzun vadeli ihtiyaçları için oldukça iyi bir miktar olarak bahsedilebilir. Zaman içerisinde de yeni keşiflerin olduğunu görüyoruz tabii bu bizi ekstra heyecanlandırıyor. Burada içinde bulunmuş olduğumuz sahada yapılan çalışmalar devam ediyor hala.
Tuna-1 kuyusu var onun dışında Türkali 1-2-3 kuyuları var. Batı Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de olan çalışmalar var. Zaman içerisinde bu büyüklüğün daha da artacağını görebiliyoruz.
Böylece Türkiye'nin hızlı bir şekilde artan enerji ihtiyacı yerli kaynaklarla daha büyük oranda karşılanabilir hale gelecek. Bu da Türkiye'nin uzun vadeli kalkınması için büyümesi için oldukça önemli.