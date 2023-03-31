Altın her zaman güvenli liman

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımını sınırlı tutması sonucu tüm dünyada yükselişe geçen altın fiyatları, Türkiye'de de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Denizli Sarraf Ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, güvenli liman olarak görülen altının her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşların altına olan ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Yıldırım, "Tahminimize göre altın biraz daha değer kazanacak gibi görünüyor. Amerika'da art arda gelişen bankacılık krizi iflaslar, İsviçre merkez bankasının Kredi Swit Bankası'nı satın almasıyla derinleşen bankacılık krizi, altının risk iştahını arttırdı. Yatırımcılar tamamen altına yönelmiş durumda" dedi.



BANKACILIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ

Türkıye'de özellikle küçük yatırımcının altını sevdiği için talep ettiğini belirten Başkan Yusuf Yıldırım, "Bizim vatandaşımız geleneksel olarak altını daha çok tercih ettiği için talep çok fazla oluyor. Burada bizim şansımız Türk bankacılık sisteminin ne kadar sağlam olduğu görülüyor. Dünyada bankacılık krizi yaşanırken bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ancak vatandaşlarımız geleneksel olarak altın yatırımını sevdiği için altın daha çok talep görüyor" ifadelerini kullandı.

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