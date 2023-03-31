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Haberler Ekonomi Depremin enflasyona etkisi izleniyor

Depremin enflasyona etkisi izleniyor

31.3.2023

Gazete

Depremin enflasyona etkisi izleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Para Politikası Kurulu özetini yayınladı. Özette depremin enflasyon üzerindeki etkisinin izlendiği belirtildi. "Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir" denilen özette ayrıca "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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