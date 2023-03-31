Türk yatırımcılar Mısır’a akın etti

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi çalışmaları kapsamında 11 yıl sonra bu ülkeye yaptığı ilk ziyaret iki ülke arası ticaret yapan iş dünyasını da heyecanlandırdı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, "Mısır'daki Türk yatırımlar büyüyerek toplam 2,5 milyar dolar hacmine ulaştı. Bu sene itibariyle yaklaşık 35 Türk sanayi şirketimiz 1,5 milyar dolar ciro ve 70 bin Mısırlı çalışana istihdam sağlamaktadır. 2023-2024 yılı yeni yatırım hedefimiz 500 milyon dolardır" dedi. Mısır'ın hali hazırdaki gümrüksüz ticaret anlaşmalarının Mısır mallarının Güney Afrika, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Güney Amerika ülkelerine serbest dolaşım hakkı vermekte olduğunu anlatan Denizer, "Bu da Türk yatırımcılarını cezbederek Mısır'ın işçilik ve enerjideki düşük maliyetler yeni yatırımları cezbetmektedir" ifadelerini kullandı.



BARIŞ ŞİMŞEK

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