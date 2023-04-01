16 milyonu rahatlatan yasa geçti

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 16 milyon emeklinin yanı sıra geçici işçi ve gazileri ilgilendiren yasayı kabul etti. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Düzenlemeden yararlanıp maaşı yükselecek olan emekli sayısı 8 milyon 786 bin. Emekliler, nisan ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecek. Ayrıca EYT kapsamında emekli olacak 2 milyon 500 kişinin de düzenlenmeden yararlanması bekleniyor. Aynı şekilde emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiye de 2 bin liraya yükseldi. Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. Gaziler asgari ücret kadar maaş alacak. Yasa, geçici işçilere kadroya yerleştirilme olanağı da sağlıyor.



ZÜBEYDE YALÇIN/ ANKARA

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