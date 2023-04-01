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Haberler Ekonomi 16 milyonu rahatlatan yasa geçti

16 milyonu rahatlatan yasa geçti

1.4.2023

Gazete

16 milyonu rahatlatan yasa geçti
TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 16 milyon emeklinin yanı sıra geçici işçi ve gazileri ilgilendiren yasayı kabul etti. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Düzenlemeden yararlanıp maaşı yükselecek olan emekli sayısı 8 milyon 786 bin. Emekliler, nisan ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecek. Ayrıca EYT kapsamında emekli olacak 2 milyon 500 kişinin de düzenlenmeden yararlanması bekleniyor. Aynı şekilde emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiye de 2 bin liraya yükseldi. Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. Gaziler asgari ücret kadar maaş alacak. Yasa, geçici işçilere kadroya yerleştirilme olanağı da sağlıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN/ ANKARA
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