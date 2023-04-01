1685 imalatçı KOBİ’ye 2 milyarı aşkın destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı'na 6 bine yakın başvuru olduğunu belirterek, "Toplamda 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz." dedi. KOSGEB Basın Merkezi'nde kurum tarafından yürütülen KOBİGEL Programı'nın sonuçlarını açıklayan Bakan Varank, afet bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçlarının tamamını sildiklerini söyledi. Varank, şunları kaydetti: "KOBİ'lerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi bizi memnun etti. Bu KOBİ'lerimizin dünyayla rekabet edebilmek için neler yapmaları gerektiği hususunda farkındalıklarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Artık doğru zamanda, doğru teknolojilere yatırım yapan bir Türkiye var. Dijitalleşme başlığında toplamda 311 işletmemizin projeleri için 340 milyon liralık destek sağlayacağız. Verimlilik ve rekabetçilik başlığında ise 1,7 milyar lira bütçeye sahip 1374 projenin desteklenmesine karar verdik. Toplamda 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz." Varank, son 3 yılda KOBİGEL kapsamında 935 projenin desteklenmeye hak kazandığına dikkati çekerek, bu rakamları daha yukarılara çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.Türkiye'ninyerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a akıllı cihazı pazartesi günü teslim edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.