EYT’de başvurular 1.6 milyonu geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 1.6 milyonu geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruda bulunanların önemli kısmının aylık bağlama işlemlerini tamamladı. Emekliliğe hak kazananlar ilk aylıklarını, zamlı bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını bu ay alacak. En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'linin hesabına nisanda bayram ikramiyesiyle birlikte 9500 lira yatarken, 9-10 bin liralık banka promosyonuyla birlikte eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak. EYT'li olup yine asgari ücretle çalışmaya devam ettiğini düşündüğümüzde de bu tutar 28 bin liraya çıkacak.



YOĞUN MESAİ YÜRÜTÜLÜYOR

EYT'de başvuru sürecinin başladığı 3 Mart'tan bu yana SGK il müdürlükleri ve merkezlerinde yoğun bir mesai yürütülüyor. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olup EYT kapsamında yer alanların sayısı ise 5.5 milyonu buluyor. Çalışma süresi, prim günü koşullarını yerine getiremeyen EYT'liler ise tamamladıkları tarihten itibaren emekli dilekçesi verebilecek. EYT yasasından yararlanma konusunda bir takvim sınırı bulunmuyor. Bu kapsamda olanlar da dilekçe tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık alabilecek.



TOPLU ÖDEME YAPILACAK

Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler bugünden itibaren emekli aylığı ve diğer ödemeler dahil tüm haklarını alabilecek. Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aybaşından itibaren aylıklar ödeniyor. EYT başvurularını 31 Mart tarihine kadar tamamlayan SSK, Bağ-Kur emeklileri Nisan ayı itibariyle ilk emekli aylığını alacak. Dilekçenin ayın birinde veya 31'inde verilmesi fark etmeyecek. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi. EYT şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi iki bayram için 4 bin lira olan bayram ikramiyesi ve emekli promosyonundan faydalanacak. Özel şirketler EYT'li olup çalışmaya devam edecek personelinin giriş çıkışını ayın son günü olması nedeniyle dün gerçekleştirdi. Milyonlarca başvuru nedeniyle SGK'da büyük bir yoğunluk yaşanıyor. SGK çalışanları fazla mesaiye kalarak hak sahiplerinin işlemlerini yetiştirmeye çalışıyor. Çalışanlar aylık 50 saat fazla mesai yapıyor, emeklilik servisleri cumartesi günleri dahi çalışıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılmış olması aylığın otomatik olarak bağlanacağı anlamına gelmiyor. Örneğin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayıp, farklı sigorta kollarında (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) giriş çıkışları olan, hizmet birleştirme talebi bulunan bir çalışanın sosyal güvenlik dosyası üzerinde çalışılıyor. Benzeri dosyalar nedeniyle incelemelerin uzun sürmesinden dolayı aylık bağlama konusunda bir gecikme yaşansa dahi Mart ayı sonuna kadar başvuranların tüm hakları korunacak. Benzeri bir dosyada gecikme yaşanması halinde ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Mart ayında dilekçesini veren Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 2000 lira tutarındaki ikramiyesini de alacak. Emekli zammı düzenlemesinden bütün EYT'liler faydalanacak.



HAZAL ATEŞ / ANKARA

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