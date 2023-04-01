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Haberler Ekonomi Kamuda 700 bin işçiye zam yolda

Kamuda 700 bin işçiye zam yolda

1.4.2023

Gazete

Kamuda 700 bin işçiye zam yolda
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi için Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri dün bir araya geldi. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek. İşçi tarafı taban ücretin 15 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon ve yüzde 5 artış yapılmasını istiyor. İşçi tarafı çıplak ücrete ilave olarak 2023'te aylık 2.500 lira, 2024 yılında da 3.500 lira sosyal yardım talebinde bulundu.
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