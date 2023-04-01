Kamuda 700 bin işçiye zam yolda

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi için Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri dün bir araya geldi. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek. İşçi tarafı taban ücretin 15 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon ve yüzde 5 artış yapılmasını istiyor. İşçi tarafı çıplak ücrete ilave olarak 2023'te aylık 2.500 lira, 2024 yılında da 3.500 lira sosyal yardım talebinde bulundu.

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