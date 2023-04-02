Bakanlıktan Togg fırsatçılarına önlem

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk seri üretiminden satın almak için 177 bin 467 kişilik rekor bir başvuruda bulunulurken, yapılan çekilişle 20 bin asil ve yedek talihli belirlendi. İki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle sunulan T10X'in başlangıç fiyatı 953 bin TL olarak açıklanırken, daha otomobili teslim almadan 1 milyon 650 bin TL fiyatlarla satışa koyan fırsatçılar ortaya çıktı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı da Togg fırsatçılığına karşı harekete geçti. Seri üretime geçer geçmez büyük bir heyecan yaratan ve 10 yılda toplamda satılan elektrikli otomobilin 5 katı oranında talebi yalnızca bir haftada alan Togg, daha piyasaya çıkmadan bazı fırsatçılar tarafından fahiş rakamlarla iki katı fiyata ilanlara konuldu.

YENİ TARİHİ BEKLEYİN

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, nisan ayı itibariyle teslimatları başlayacak olan Togg'u almaya hak kazanan talihliler tarafından satışa çıkarılması halinde ikinci el araç satışı düzenlemesine tabi olacağını ifade etti. Buna göre Togg'un pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Mevcut düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerliyken bu tarihin 1 Ocak 2024'e kadar uzatılmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Togg fırsatçılarına karşı Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün de bir toplantı yapacağı kaydedilirken, şu anda piyasanın altı fiyatıyla Togg'un ikinci eli için istenilen fiyata birinci el Togg almanın mümkün olacağı, bu sebeple fırsatçıların oyununa gelinmeden yeni satış tarihlerinin beklenilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA