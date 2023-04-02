Zincir marketlere “mesafe” uyarısı

REKABET Kurumu, zincir market açılışları için mesafe uyarısında bulunarak, "belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceğinin değerlendirildiğini" bildirdi. Kurum tarafından yasa taslağında yer alması gereken hükümlere ilişkin öneriler sıralanırken, "Belli bölgelerde birbirlerine çok yakın mesafelerde aynı gruba ait zincir mağazalar görülebilmekte, bu durum o bölgeye yeni bir perakendecinin girişini önleyici sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca indirimli olacağı duyurulan ürün mağazada olmalıdır" denildi.

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