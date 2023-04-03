Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Son dakika haberleri...Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 50,51 oranında gerçekleşerek son 1 yılın en düşük düzeyine çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Bakanı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğini ifade etti. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle gerçekleşti:

"ENFLASYONUN YOL AÇTIĞI NEGATİF ETKİLERİN FARKINDAYIZ"

"2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdik. Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin elbette farkındayız. Bu sebeple enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz.





"VATANDAŞLARIMIZIN MENFATİNE ODAKLI BİR SÜREÇ İZLİYORUZ"

Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, "enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur" gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz.



"ENFLASYONDA GERİLEME SÜRÜYOR"

Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 85'lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir.

"ÜRETİM VE İSTİHDAM KAYBINA YOL AÇMAKSIZIN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir.



Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."