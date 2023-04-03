Esnafa 5 yıl erken emeklilik fırsatı

Milyonlarca kişinin yüzünü güldüren EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci tarihi reform için çalışma başlatıldı. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bağ- Kur'lular bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reform son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.



DAHA AZ PRİM ÖDENECEK

BAKAN Bilgin'e göre küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.





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