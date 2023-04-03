Kadroya geçen işçiler için iyileştirme talebi

HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarında iyileştirme talep ederek, "İş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı." dedi. 696 sayılı KHK kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerinin dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anlaşmaya varılan ve kamu çerçeve protokolünde yer alan temel konulardan biri olan bu düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz."

DİĞER