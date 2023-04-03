Mavi sularda izole tatile ilgi sürüyor

Türkiye'nin eşsiz koylarında kalabalıktan uzak dinlenme imkanı sunan, özellikle Kovid-19 salgını döneminde ilginin arttığı yat ve tekne tatillerine talep salgın sonrasında da devam ediyor. Salgında "izole tatil" olarak öne çıkan mavi turlar, Akdeniz'in batısı ile Ege'nin güneyinde iki denizin birleşim noktasındaki koylarda yoğunlaşıyor. Bodrum, Marmaris, Datça'nın öne çıktığı bu turlar, yabancı turistler kadar yerli turistlerin de ilgisini çekiyor. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkan Vekili Cem Hüroğlu, "Mavi yolculuklara talebin artmasıyla beraber mavi yolculuğun turizm içindeki payı da artıyor ve gidişat onu gösteriyor ki bu yine artarak devam edecek. Bu ilgi tekne inşasına da yansıdı" diye konuştu.

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