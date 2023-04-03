  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi... TÜİK merakla beklenen Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mart'ta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

AA

03.04.2023, 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 10:23

Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,20, yurt içi üretici fiyatları yüzde 113,73 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,29, Yİ-ÜFE yüzde 0,44 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, Yİ-ÜFE ise yüzde 6,25 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Ocak 2022'de yüzde 48,69 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 16 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Kasım 2021'de 54,62 olarak kaydedilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA