Tarım Kredi Market’te Nisan indirimleri

Tarım Kredi Market'in 2-9 Nisan 2023 aktüel kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi ayçiçek yağında Nisan kampanyası başladı. Ramazan ayına özel indirimlerin devam ettiği Tarım Market katalogunda temizlik ürünleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İftar tatlısı ve sahurluk kahvaltılıkların da ön plana çıktığı katalogda pek çok üründe fiyatlar düştü. İşte Tarım Kredi Market'in bu haftaki indirimli ürünler listesi: Molfix bebek bezi 209 TL, Familia tuvalet kağıdı 139 TL, Molfix bebek bezi 209 TL, Asperox yüzey temizleyici 29,90 TL, Por Çöz 21,90 TL, Por Çöz kireç çözücü 20,90 TL, Por Çöz temizleyici jel 26,90 TL, Porçöz sprey 34,90 TL, Bulaşık deterjanı 4 lt 39,90 TL, Domestos WC 19,90 TL, Peros yumuşatıcı 37,90 TL, Elit peçete 200'lü 11,90 TL, Elit sabun 10,90 TL, Duru kalıp sabun 41,90 TL, Duru duş jeli 34,90 TL, Elit sıvı sabun 39,90 TL, Sıvı sabun 10, 90 TL, Arko traş jeli 39,90 TL, Arko traş bıçağı 21,90 TL, Poşet çay 37 TL, Lipton poşet çay 37 TL, Luppo 23,90 TL, Tereyağ 109 TL.

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