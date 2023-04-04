Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 74 adet sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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