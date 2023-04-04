Enflasyon son 14 ayın en düşük seviyesinde

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,29, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,44 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyatları ise son 16 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Martta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile "dana eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ve milletin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerlediklerini belirterek, "Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz" diye konuştu.

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