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Haberler Ekonomi İzmir-Antalya 3 saate iniyor

İzmir-Antalya 3 saate iniyor

4.4.2023

Gazete

İzmir-Antalya 3 saate iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planladık. Bu otoyolların da tamamlanması ile 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ila 7 saat süren İzmir-Antalya arasındaki seyahat, 440 kilometreye ve 3 saatlik bir seyahat süresine düşecek" dedi. Karayolları 73. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılan Karaismailoğlu, Marmara ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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