SSK’lı EYT’liye maaş 17 Nisan’da

EYT yasası kapsamında başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Başvurularda, SSK, Bağ-Kur'lular başı çekerken memurlar "mesaiye devam" dedi. EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren hesaplarda olacak. Öte yandan kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelere yarın başlanacak.



HAZAL ATEŞ/ANKARA

DİĞER