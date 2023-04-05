12 bin 676 tarımsal projeye hibe destegi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 2022-2023 başvuru döneminde tutarı 1 milyar 241 milyon lirayı bulan 12 bin 676 projeye, 577 milyon 122 bin 308 liralık hibe desteği sağlayacak. En çok destek sağlanacak iş makinesi ekipmanları arasında, tarım römorkları, sıraya ekim makineleri ve motorlu çapa makineleri öne çıktı. Yatırımcı sayısına göre programdan en çok faydalanan il 527 yatırımcıyla Trabzon olurken bu ili 406 yatırımcıyla Muğla, 391 yatırımcıyla Siirt, 378 yatırımcıyla Mersin ve 370 yatırımcıyla Ordu izledi.

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