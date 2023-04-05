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Haberler Ekonomi Buğday ve ayçiçek fiyatları sert düştü

Buğday ve ayçiçek fiyatları sert düştü

5.4.2023

Gazete

Buğday ve ayçiçek fiyatları sert düştü
Türkiye'nin en çok ithal ettiği tarım ürünleri olan buğday ve ayçiçek yağında uluslararası piyasada fiyatlar gerilemeye dün de devam etti. Buğday fiyatları Rusya- Ukrayna savaşı öncesi tonu 335 dolardayken, savaş sonrası 530 dolara kadar yükselmişti. Ancak son dönemde 300 doların altını gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ihalesinde en düşük teklif ise 281,90 dolar oldu. Uluslararası piyasada tonu 2150 dolara kadar çıkan ham ayçiçek yağı ise son dönemde 900 dolara kadar düştü. IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, fiyat düşüşünde Rusya'nın geçen sezon 100 milyon tonu aşan üretiminin etkili olduğunu belirtti.
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