Elektrikli araçlarda yüzde 10 sigorta indirimi

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu geçerken, milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti. Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası primi indirimi yapılacak. Kazasız sürücüye yüzde 50 indirim yapılırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek. Hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde orijinale eşdeğerli belgelendirilen parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek. 5 yıl hasarsızlığı olanlar 8. basamağa çıkarken, hasarsızlık indirimleri yüzde 5'ten başlayacak.

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